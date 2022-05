Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte tragen einen "Stier" durch die Stadt

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde vor einem Restaurant in der Johannisstraße ein lebensgroßer "Stier" entwendet. Diese Dekofigur aus Kunststoff konnte dann am Sonntagmorgen auf der Brücke zum Inselzoo wiedergefunden werden. Somit wurde das "Tier" durch die ganze Innenstadt getragen. Ob die unbekannten Täter dachten, der "Stier" wäre im Zoo artgerechter aufgehoben, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit wegen Diebstahls.

