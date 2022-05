LPI-G: 2 Jugendliche bei Mopedunfall verletzt

Gera (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Richard-Wagner-Str. in Gera ein weißer VW T6 Multivan im Zeitwert von ca. 40000 Euro entwendet. Auffällig an dem Fahrzeug sind neben einem schwarzen Dach und schwarzen Seitenspiegeln, die gelb lackierten Bremssättel und schwarze 20 Zoll-Felgen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können. Diese nimmt sie unter ...

