Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholfahrt gestoppt

Gera (ots)

Einer Streife des ID Gera fiel am Samstagabend gegen 22:15 Uhr in der Ernst-Toller-Straße in Gera ein Transporter Peugeot mit Verkehrs gefährdender Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war und das Fahrzeug zudem über keinen Versicherungsschutz verfügt. Ein Atemalkoholtest wurde von dem renitenten Mann abgelehnt. Aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität musste der 33-jährige Albaner gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Im Transporter fand die Polizei mehrere Baumaschinen und Werkzeuge, die bereits länger als gestohlen gemeldet waren.

Das Diebesgut und Fahrzeug wurden sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen diese Maßnahme widersetzte sich der Mann.

Seinen Rausch durfte er anschließend im Gewahrsam ausschlafen.

Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Diebstahl, Widerstand und illegalem Aufenthalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell