Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder gesucht

Gera (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Roschützer Straße in Gera. Auf Höhe des dortigen Fahrradweges kamen zwei augenscheinlich 7-jährige Kinder auf einem Fahrrad den Berg heruntergerast und kollidierten mit einem auf der Straße fahrenden Auto. Die Kinder wurden über die Motorhaube des Pkw geschleudert, wobei ein Kind mit dem Kopf in die Frontscheibe stieß. Die höchstwahrscheinlich verletzten Kinder flüchteten nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Schwarzburgstraße. Die 45-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Trotz eines großen Suchaufgebotes konnten die Kinder durch die Polizei nicht ermittelt werden. Auch ein eingesetzter Fährtenhund blieb erfolglos. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und den Kindern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter folgender Telefonnummer zu melden: 0365-829-0

