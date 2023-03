Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Nagelstudio - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Montag, 27.03.2023, gegen 22.00 Uhr, soll ein 21-jähriger Mann in der Bühlstraße in ein Nagelstudio eingebrochen sein. Der 21-Jährige konnte noch in dem Geschäft vorläufig festgenommen werden. Zudem steht der 21-Jährige in Verdacht, in den letzten Monaten weitere Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

