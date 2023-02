POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots) - Vermutlich in der Zeit von Freitag, 24.02.2023, 17:00 - Samstag, 25.02.2023, 17:30 Uhr, wurden in der Gemeinde Wittlich-Dorf mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen. Unbekannte Täter besprühten hier u.a. ein Buswartehäuschen, sowie einen Verteilerkasten und Ortsschilder. Wer zur entsprechenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in ...

