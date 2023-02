Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubdelikt auf der Südstraße

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Männer aus Hamm wurden am Samstagmorgen, 25. Februar, auf der Südstraße Opfer eines Raubdeliktes. Gegen 4.25 Uhr wurden die 38- bzw. 52-jährigen Geschädigten vor der Gaststätte "Pirates" von einer Gruppe von bis zu drei Personen angegangen. Dabei schlug man sie unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht. Beide Opfer fielen daraufhin zu Boden. Im Anschluss wurde dem 38-jährigen Geschädigten von den Tätern gemeinschaftlich die Jacke ausgezogen und gestohlen. In der Jacke befanden sich Kopfhörer und Smartphone des Geschädigten. Die Täter entfernten sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Marktplatz. Ein Täter kann als zirka 20-jähriger Mann mit südländischem Erscheinungsbild und dunkler Kleidung beschrieben werden. Eine Beschreibung der weiteren Beteiligten konnte nicht erlangt werden. Der 38-Jährige zog sich durch die Schläge leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde abgelehnt. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell