Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hamm - Herringen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagabend (24. Februar) eine 49-jährige Fußgängerin aus Hamm zugezogen, die sich beim Überqueren der Pfälzerweg befand und hier mit dem Pkw eines 66-jährigen Mannes, ebenfalls aus Hamm, zusammen stieß. An der Unfallstelle bog der Fahrzeugführer mit seinem KIA, von der Waterloostraße aus kommend, nach links in den Pfälzerweg ab. Unmittelbar vor dem Gehweg der Pfälzerweg stieß der Pkw gegen die Fußgängerin, welche sich noch auf der Motorhaube abfangen konnte. Die Fußgängerin wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. (ja)

