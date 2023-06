Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen drei Männer gewaltsam an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (4.6.) gingen mehrere Männer aus Hiddenhausen um etwa 2.00 Uhr an der Bäckerstraße in Richtung Gänsemarkt. Ihnen kam eine Gruppe, bestehend aus drei etwa 20 Jahre alten Männern entgegen, die sich provokativ gegenüber den Hiddenhausern verhielt. Es folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung, ehe ein 36-jähriger Hiddenhauser gegen einen Baum gestoßen wurde, wo er absackte und sogleich einen Tritt an den Kopf erhielt. In der Folge wurde auch ein 27-Jähriger körperlich angegangen und verletzt. Ein Zeuge, ein 40-jähriger Mann aus Hiddenhausen, der die Auseinandersetzung mitbekam und den Verletzten zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls angegangen und verletzt. Die bisher Unbekannten, die einen südländischen Phänotypus haben und alle einen Bart trugen, flüchteten zu Fuß. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Die drei Männer aus Hiddenhausen wurden zunächst vor Ort medizinisch behandelt und dann mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wo der 40-Jährige stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

