Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tankbetrug - Unbekannte befüllen zwei Autos mit Kraftstoff und flüchten

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (6.6.) fuhren zwei Fahrzeuge um 2.30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle an der Mindener Straße. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW und einen Mercedes, die von den jeweiligen Fahrzeugführern betankt wurden. Nachdem der Tankvorgang abgeschlossen war, fuhren beide in Richtung Saarstraße davon. Die fälligen Beträge von 75,66 Euro und 88,54 Euro beglichen die bisher Unbekannten nicht. Der Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte daraufhin die Polizei. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras stellten die Beamten fest, dass das am VW angebrachte Kennzeichen eigentlich zu einem Ford gehört. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass die Kennzeichen des Fords gestohlen sind. Die Ermittlungen zu den am Mercedes angebrachten Kennzeichen dauern noch an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

