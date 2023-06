POL-HF: Unbekannte entwenden Audi - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (jd) Eine 79-jährige Herforderin verständigte gestern (4.6.) die Polizei, nachdem sie gegen 15.50 Uhr feststellte, dass ihr Auto beschädigt war. Das Fahrzeug der Marke Suzuki hatte sie am Samstag unbeschädigt am Ortsieker Weg in Fahrtrichtung Mindener Straße geparkt. Als sie am Sonntag zu ihrem Auto zurückkehrte, waren die hinteren Reifen zerstochen. Im nahen Umfeld befanden sich vier weitere ...

mehr