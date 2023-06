Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geparktes Auto demoliert - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (6.6.) parkte eine 51-jährige Bünderin ihren VW um 17.30 Uhr auf einem Schotterstreifen neben dem Knickweg. Als sie noch in Sichtweite des Fahrzeugs war, bemerkte sie einen LKW mit Muldenkipper, der schräg an ihrem Pkw stand. Dessen Fahrer verließ kurz das Fahrzeug und begutachtete den VW. Der Unbekannte fuhr sodann mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine dort gelegene Einfahrt und dann in Richtung Wiehenstraße davon. Die 51-Jährige sah daraufhin nach dem Rechten und bemerkte Beschädigungen an ihrem Auto: Diese befanden sich am linken, hinteren Kotflügel. Die Polizei Herford bittet daher den bisher unbekannten, am Unfall beteiligten Fahrer des LKW oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

