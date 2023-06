Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkohol und Parfüm entwendet - 41-Jährige verletzt Marktmitarbeiter und leistet Widerstand

Spenge (ots)

(jd) Am Dienstag (6.6.) betrat eine bis dahin unbekannte Frau gegen 8.00 Uhr einen Supermarkt an der Industriestraße. Sie nahm ein Parfüm an sich und steckte dieses in ihre Westentasche, außerdem nahm sie mehrere Flaschen Wodka und eine Falsche Orangensaft aus den Regalen und passierte dann, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich. Sie wurde von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in einen Büroraum gebracht. Dort versuchte sie, nach Herausgabe des Diebesguts, den Raum zu verlassen. Dabei ging sie einen 60-Jährigen körperlich an und verletzte ihn. Kurze Zeit später, während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei, wurde die Frau, bei der es sich um eine 41-jährige Polin handelt, verbal aggressiv. Dann ging sie auch die Beamten körperlich an und widersetzte sich mehrfach den polizeilichen Maßnahmen. Da die 41-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde vor Ort ein Atemalkohltest durchgeführt, der positiv ausschlug. Zur Blutprobenentnahme wurde sie zur Herforder Wache gebracht. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass gegen die 41-Jährige, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, ein offener Haftbefehl vorliegt. Sie wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

