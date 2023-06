Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Zeugen nach Knall und Feuer in Pizzeria gesucht

Löhne (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford sucht in einem Fall eines Brandes an der Bahnhofstraße nach Zeugen. Anwohner nahmen in der Nacht zum Donnerstag (08.06.), gegen 02:25 Uhr, zunächst Knallgeräusche und dann schon Flammen im Inneren eines Gastronomiebetriebes in der Nähe des Busbahnhofes wahr. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, dank der sofortigen Anrufe und dem Bemerken des Brandes. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen derzeit in alle Richtungen und daher kann zur Brandentstehung bzw. Ursache derzeit keine Angaben erfolgen. Gleichwohl wird um Zeugenmeldungen die Mithilfe aus der Bevölkerung erbeten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell