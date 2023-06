POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Gestern in den späten Abendstunden kam es in Bad Bentheim in der Schützenstraße zu einer schweren Brandstiftung. Dabei hat ein bislang unbekannter Täter zunächst versucht, das dortige Schützenzelt an mehreren Stellen anzuzünden, was augenscheinlich nicht gelang. Weiterhin versucht man gewaltsam einen Kühlwagen aufzubrechen, was jedoch ebenfalls misslang. Anschließend wurde ein neben dem Zelt ...

