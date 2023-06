Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach schwerer Brandstiftung gesucht

Bad Bentheim (ots)

Gestern in den späten Abendstunden kam es in Bad Bentheim in der Schützenstraße zu einer schweren Brandstiftung. Dabei hat ein bislang unbekannter Täter zunächst versucht, das dortige Schützenzelt an mehreren Stellen anzuzünden, was augenscheinlich nicht gelang. Weiterhin versucht man gewaltsam einen Kühlwagen aufzubrechen, was jedoch ebenfalls misslang.

Anschließend wurde ein neben dem Zelt stehender Anhänger in Brand gesetzt. Ein Zeuge sah die aufsteigenden Flammen am Anhänger und informierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Anhänger bereits in Flammen. Kurz darauf griffen diese auch auf das angrenzende Festzelt über. Die Feuerwehr Gildehaus konnte den Brand mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand ein Schaden von etwa 30.500 Euro. Dabei wurde der Anhänger und ein Teil des Festzeltes durch die Flammen beschädigt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell