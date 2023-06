Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 30. Mai, kam es zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, in der Haselünner Straße in Meppen zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw. Im Zusammenhang einer körperlichen Auseinandersetzung stieß ein Beteiligter gegen den geparkten Pkw und verursachte eine Eindellung über dem rechten hinteren Reifen. Während der Sachbeschädigung saß der Fahrzeugführer im Pkw und stieg wenig später aus. Der Fahrzeugführer kommt als möglicher Zeuge zu diesem Vorfall in Betracht. Hinweise zum Fahrzeugführer bzw. Pkw werden gerne bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: 05931-949-0 entgegengenommen.

