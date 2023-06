Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach einer Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Haren (ots)

Am Sonntag, den 4. Juni, kam es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 408 in Fahrtrichtung Haren zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein silberner Mercedes habe die Bundesstraße mit einer Geschwindigkeit von maximal 40 km/h befahren. Zudem sei der Pkw mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Mindestens zweimal sei es fast zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Mercedes und einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

