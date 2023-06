Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 81-Jähriger mit Pedelec gestürzt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am 5. Juni gegen 8.05 Uhr ist es auf der Emsbrücke in Haren "Emmelner Straße " zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein alleinbeteiligter 81-jähriger Pedelecfahrer aus bislang ungeklärter Ursache an der Emmelner Straße aus Richtung Uferstraße kommend in Richtung Emsstraße zu Fall gekommen. Der Radfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und kam nach ärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell