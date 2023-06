Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Aschendorf (ots)

Am 30. Mai, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde auf dem Marktplatz in Aschendorf, Von Galen Straße ein schwarzer VW Lupo beschädigt, der vor der dortigen Sparkasse parkte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

