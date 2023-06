Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 44

Emlichheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14.49 in der Ringer Straße (L44) in Emlichheim zu einem schweren Auffahrunfall. Die 40-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Opel die Ringer Straße in Fahrtrichtung Ringe. Als sie beabsichtigte nach links abzubiegen und abbremste, fuhr die 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

