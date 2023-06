Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pedelec-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 12.11 Uhr in der Straße Funkenstiege in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Funkenstiege in Fahrtrichtung Schloßstraße als sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

