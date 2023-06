Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - tragischer Verkehrsunfall bei dem ein 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde

Haselünne (ots)

Die 37-jährige Fahrerin eines Mercedes EQV fuhr gegen 16.00 Uhr auf der Löninger Straße aus Haselünne in Richtung Herzlake. In Höhe der Kreuzung beabsichtigte sie über den Linksabbiegestreifen in die Ringstraße abzubiegen. Nachdem die Ampel "Grün" zeigte, entschied sie sich um und bog nach rechts in die Erlenstraße ab.

Dabei übersah sie den von hinten aus gleicher Fahrtrichtung heranfahrenden 50-jährigen Motorradfahrer, welcher die Kreuzung geradeaus in Richtung Herzlake befuhr.

Er prallte vermutlich ungebremst gegen das Fahrzeug und wurde über den Kreuzungsbereich geschleudert. Seine Maschine prallte in das Mauerwerk einer Garage und durchschlug diese. Der 50-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Die 37-Jährige und ihr 1-jähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zunächst vorsorglich ins Krankenhaus. Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell