Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei Orchester an einem Abend und ein begeistertes Publikum!

Lingen (ots)

Drei Orchester mit internationaler Besetzung an einem Abend zuhören, ist wohl eher selten.

Mit einem fulminanten und mitreißenden Konzertabend begeisterten das Polizeiorchester Niedersachsen, Nederlands Politieorkest und die Big Band der Friedensschule das Publikum am Freitag im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen.

Der Abend fand als Benefizkonzert zugunsten der Grundschule im Emsland und der Grafschaft Bentheim statt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden bereits durch die niederländische Steelband am Eingang in Empfang genommen und ab diesem Punkt auf den anstehenden Abend eingestimmt.

Die Schülerinnen und Schüler gaben neben dem Song "Skyfall" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film auch Bruno Mars mit Locked Out of Heaven zum Besten und beeindruckten sofort das Publikum.

Angekündigt wurden die einzelnen Orchester durch die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon.

Nachdem Schulorchester, kündigte Frau Simon, bekleidet in der niederländischen Polizeiuniform, das Orchester der Niederlande an. Dabei ließ sie es sich nicht nehmen, die Kolleginnen und Kollegen in Niederländisch zu begrüßen.

Anschließend brachten die Niederländer den Saal zum Beben und die Zuschauerinnen und Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Plätzen. Stücke wie Far and away von John William oder We all stand Together von Paul McCartney sind nur ein kleiner Auszug aus dem beeindruckenden Programm der Musiker. Als Zugabe spielten Musiker ein extra für diesen Abend einstudiertes Stück und eroberten mit dem Song "Herzilein" sprichwörtlich die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Mit diesem Auftakt der beiden Orchester haben Sie die Messlatte für das Polizeiorchester Niedersachsen hoch gelegt", bestätigte die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, in ihrer Begrüßung.

Beim anschließenden Auftritt des Polizeiorchesters Niedersachsen brach die Stimmung nicht ab. Die unterschiedlichsten Stücke wie Hallelujah von Leonard Cohen, Oblivion von Astor Piazolla oder Lower Saxony Song von Hermann Grote begeisterten das Publikum.

Anschließend traten das Niederländische Polizeiorchester gemeinsam mit dem Niedersächsischen Polizeiorchester auf die Bühne und spielten El Cumbanchero von Rafael Hernandez gemeinsam, was mit langanhaltendem Applaus sowie stehenden Ovationen belohnt wurde.

Einen "großen Dank" für dieses "hervorragende Konzert" sprach Nicola Simon allen drei Orchestern aus. Zudem erklärte Simon, dass die Eintrittsgelder und Spendeneinnahmen an die Grundschulen im Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim gespendet werden.

