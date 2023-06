Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Hecke bei Abflammarbeiten in Brand gesetzt

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 15.50 Uhr versuchte eine 52-Jährige mittels Abflammgerät das Unkraut in Ihrer Auffahrt in der Straße Romberg zu entfernen. Dabei geriet eine Tuja-Hecke in Brand, wobei das eigene Carport und das benachbarte Wohnhaus leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

