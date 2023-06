POL-EL: Werlte - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Esterwegen (ots) - Gestern Abend gegen 20.20 Uhr kam es in Esterwegen in der Straße Zum Erikasee zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein leerstehendes Ferienhaus Feuer. Das Feuer breitete sich über die gesamte Fläche der hölzernen Blockhütte aus und brannte vollständig nieder. Wie es zum Brand kam, wird derzeit ermittelt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Rückfragen bitte an: ...

mehr