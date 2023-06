POL-EL: Nordhorn - 80-Jähriger nach Absturz mit Ultraleichtflugzeug lebensgefährlich verletzt

Esche (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, den 31. Mai bis zum Donnerstagmorgen des 1. Juni, gegen 9:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Esche, Hauptstraße an dem dortigen Bahnübergang. Dabei kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Straße ab in die Berme, prallte anschließend gegen einen Rohrpfosten mit Andreaskreuz und verursachte Sachschaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Emlichheim unter ...

