POL-EL: Emsbüren - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 40

Twist (ots) - Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bauernsiedlung in Twist alarmiert. Gegen 17.45 Uhr ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Radlader in Brand geraten. Die Feuerwehr Twist war mit drei Fahrzeugen vor Ort und hat den Brand gelöscht. Am Fahrzeuge entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr