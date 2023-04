Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montag verursachte der Fahrer eines Skoda beim Überholen nahe Schwendi einen Unfall.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem hellen Skoda auf der L1268 von Hörenhausen in Richtung Orsenhausen. Im Wald überholte er ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Ein 62-Jähriger kam ihm entgegen. Der versuchte dem Skoda auszuweichen. Die Fahrzeuge stießen jedoch seitlich zusammen. Anschließend flüchtete der Verursacher mit dem hellen Skoda in Richtung Orsenhausen. Am Seat des 62-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen auf und bittet auch um Hinweise von Zeugen.

Hinweis:

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Dabei handelt es sich um eine Straftat und zusätzlich um moralisch vorwerfbares Verhalten! Übernehmen Sie Verantwortung für Schäden, die sie verursachen. Wer unerlaubt flüchtet muss mit Strafen, bis hin zum der Führerscheinentzug, rechnen.

