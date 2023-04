Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Pfefferspray attackiert

Am Montag wollten wohl zwei Unbekannte in Heidenheim an die Wertsachen eines 35-Jährigen.

Der Angriff ereignete sich kurz vor 18.15 Uhr am Heidenheimer Bahnhof. Der 35-Jährige stieg von einem Zug am Bahnhof aus. Dort sprach ihn ein Unbekannter an und wurde sofort aggressiv. Der junge Mann forderte den 35-Jährigen wohl auf, seine Taschen auszuleeren. Das ignorierte dieser und ging weiter. Der Unbekannte folgte ihm. Der 35-Jährige kehrte dann erneut zum Bahnhof zurück. Dort wurde er vom Unbekannten erneut aufgefordert, seine Taschen zu leeren und die Wertsachen auszuhändigen. Daraufhin sprühte der Täter Pfefferspray in das Gesicht des 35-Jährigen. Der flüchtete in eine nahegelegene Gaststätte. Eine Zeugin wählte den Notruf. Mehrere Polizeistreifen rückten an und fahndeten nach dem Unbekannten. Der 35-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall wohl aus der Distanz beobachtet. Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter noch in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein soll. Diese sei aber wohl aktiv nicht beteiligt gewesen. Die flüchteten nach dem Angriff in Richtung Park. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Angreifer soll um die 20 Jahre und etwa 170cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jogginghose. Der zweite junge Mann soll ebenfalls um die 20 Jahre und etwa 170cm groß gewesen sein. Er trug eine rote Jacke. Zeugen die Hinweise geben können, werden sich gebeten bei der Polizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322-457 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Sollten Sie Zeugin oder Zeuge dieser Auseinandersetzung geworden sein, oder sonst etwas zu dem Vorfall sagen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Lassen Sie nicht zu, dass Gewalt im öffentlichen Raum geschieht, ohne dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Helfen sie den Ermittlerinnen und Ermittlern bei Ihrer Arbeit. Denn Sicherheit geht alle Menschen an - nicht allein die Polizei.

