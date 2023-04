Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachstunden gelangte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Schnaitheimer Straße. Im Innern brach er einen Zigarettenautomaten auf und gelangte an das darin befindliche Münzgeld. Im Thekenbereich fand er weiteres Geld. Auch das nahm er mit. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in ...

mehr