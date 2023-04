Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrüche in Gastronomiebetriebe

Von Sonntag auf Montag drang ein Unbekannter in zwei Gastronomiebetriebe in Heidenheim ein.

Vermutlich in den Nachstunden gelangte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Schnaitheimer Straße. Im Innern brach er einen Zigarettenautomaten auf und gelangte an das darin befindliche Münzgeld. Im Thekenbereich fand er weiteres Geld. Auch das nahm er mit.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Gastronomiebetrieb. Der befindet sich im direkt im daneben befindlichen Gebäude. Dort hebelte der Einbrecher ein Fenster auf. An der Theke durchwühlte der Unbekannte mehrere Schubladen und brach eine Kasse auf. Er fand hier ebenfalls Geld. Mit seiner Beute flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Heidenheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche vom gleichen Täter verübt wurden.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

