POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Speicher (ots) - In der Nacht von Samstag, 03.12.2022, auf Sonntag, 04.12.2022, kam es in der Stadt Speicher zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Täter verursachten im Schutze der Dunkelheit Vandalismusschäden durch Graffiti. Hierbei kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen am Bushaltehäuschen "Grünecken" sowie an einer Hauswand in der Katzstraße. ...

