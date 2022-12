Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: amtsbekannter Randalierer vor der VGV in Gerolstein, Polizeibeamt*innen der Polizeiwache Gerolstein schreiten konsequent ein

Gerolstein (ots)

Am 12.12.2022 gegen 15:00 Uhr begab sich ein 44-jähriger Mann aus dem Bereich der Stadt Gerolstein in randalierender Weise zum Haupteingang der Verbandsgemeindeverwaltung in Gerolstein.

Hier randalierte er lautstark in bedrohlicher Art und Weise und hielt hierbei einen handelsüblichen Zimmermannshammer in der Hand, mit welchem er wild gestikulierend teilweise zusammenhanglose Äußerungen schrie, in welchen er scheinbar seinen Unmut über die notwendigen und rechtlich erforderlichen Behördenabläufe Kund tat.

Es befand sich zu diesem Zeitpunkt der Mitteilung keine Person in einer konkreten Bedrohungssituation.

Durch starke Kräfte der Polizeiwache Gerolstein, sowie einer zusätzlichen Streife der benachbarten Polizeiinspektion Prüm wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren.

Vor Ort erhielt der 44-jährige amtsbekannte Verantwortliche durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein umgehend eine konsequente, aber sachliche Ansprache unter Aufzeigung möglicher rechtlicher Konsequenzen der Nichtbefolgung, welche ihn zum Ablegen des Hammers verleitete.

Dieser wurde in der Folge durch die Beamten sichergestellt. Der Verantwortliche erhielt einen Platzverweis für die Örtlichkeit, welchem er letztlich nachkam.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell