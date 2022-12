POL-SE: Uetersen - Polizei sucht Zeugen nach Versuch eines Wohnungseinbruchdiebstahls

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochabend (07.12.2022) ist es in einer Kleingartenanlage im Holzweg zu einer Brandstiftung gekommen. Nach ersten Informationen wurde ein Feuer um 23:37 Uhr entdeckt. Beim Eintreffen der Polizei brannte eine Laube bereits in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und kann eine Brandstiftung nicht ...

