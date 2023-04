Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Wild auf Fahrbahn

Am Montag war ein Citroen nach einem Unfall mit einem Biber bei Langenenslingen nicht mehr fahrbereit.

Gegen 05.45 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit einem Citroen auf der Landstraße 277 von Altheim in Richtung Andelfingen. Kurz vor Andelfingen kreuzte ein Biber die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier frontal. Die 58-Jährige blieb unverletzt. Das Wildtier verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf und informierte den zuständigen Biberbeauftragten. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 3.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Citroen. Außerdem stellte die Polizei der 58-Jährigen eine sogenannte Wildunfallbescheinigung zur Vorlage bei der Versicherung aus.

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit und seien Sie stets aufmerksam. Es ist wichtig, den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden einzuhalten. So kann besser reagiert werden, sollte dieser plötzlich bremsen. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

