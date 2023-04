Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dieb hat es nicht schwer

In den vergangenen Tagen gelangte in Biberach ein Unbekannter durch eine offene Tür an seine Beute.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 18.30 Uhr und Montag 9.30 Uhr war ein Dieb in der Karpfengasse unterwegs. Dort fand er an einem Geschäft eine offene Tür vor. Er betrat den Laden und suchte nach Brauchbarem. Der Unbekannte fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

