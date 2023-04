Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Scheiben eingeschlagen

Am Montag demolierte ein 19-Jähriger in Süßen mehrere Fenster.

Gegen 18.40 Uhr meldeten Zeugen, dass in der Bahnhofstraße ein Mann mehrere Fenster eingeschlagen habe. Die Polizei Eislingen fahndete nach dem Täter. Die Beamten stellten ihn in der Kuntzestraße fest. Der 19-Jährige gab an, aus Frust die Fenster beschädigt zu haben. Auch gingen dabei wohl Scheiben in der Kuntzestraße zu Bruch. Der 19-Jährige gab an keinen Wohnsitz in Deutschland zu haben. Er konnte sich vor der Polizei zudem nicht ausweisen. Deshalb nahm die Polizei ihn mit zur Dienststelle. Dort überprüften sie die Identität des Mannes. Anschließend durfte der 19-Jährige wieder gehen.Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei: Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Gerade in den frühen Abendstunden und in der Nacht agieren Täter oft im Schutze der Dunkelheit unerkannt. Deshalb sind Hinweise aus der Bevölkerung für die Polizei sehr wichtig, um rechtzeitig einschreiten und Straftaten aufklären zu können. Seien Sie aufmerksam, wenn sie etwas Verdächtiges sehen oder hören. Und verständigen Sie im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei.

