POL-PDKL: 13-Jähriger hatte über 1,4 Promille

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein stark alkoholisierter Junge in der Kreuznacher Straße gemeldet. Vor Ort wurde ein 13-Jähriger aus dem Donnersbergkreis angetroffen, der angab nach der Schule Wodka getrunken zu haben. Er wollte jedoch nicht preisgeben, woher der Schnaps stammte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Junge wurde aufgrund des Alkoholisierungsgrads vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Die Mutter wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Das zuständige Jugendamt wird ebenfalls über den Vorfall informiert. |pirok

