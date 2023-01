Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebstahl am Bahnhof

Altenglan (ots)

Bereits am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es zum Taschendiebstahl am Bahnhof. Der bislang unbekannte Täter nahm der verdutzten Geschädigten in einem Überraschungsmoment die schwarze Tasche aus der Hand und rannte davon. Eine Gegenwehr konnte die 27-Jährige aus Trippstadt nicht leisten, eine Verfolgung musste sie abbrechen. Die Polizei Kusel bittet um weitere Zeugenhinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können unter 06381 919 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

