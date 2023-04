Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Rechts vor Links

Am Montag missachtete ein 19-Jähriger in Oberholzheim bei Achstetten die Vorfahrt eines 29-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war ein 19-jähriger Mann mit einem Audi in der Straße Gässle in Richtung Ortsmitte unterwegs. In der Turmstraße fuhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der 19-Jährige und die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 8.000 Euro, am Mercedes auf 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Womöglich war der Audifahrer für einen Moment unachtsam, als er in die Kreuzung einfuhr. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen.

