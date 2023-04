Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann mit Waffe bedroht und verletzt

Am Sonntag machte ein Spaziergänger bei Göppingen eine verdächtige Wahrnehmung.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr war ein 45-Jähriger im Bereich Lerchenberg unterwegs. Dort stellte er zwei Männer mit einem roten VW Jetta fest. Am Auto fehlte das Kennzeichen. Als er die Männer ansprach, nahm einer ein Gewehr aus dem Kofferraum und gab einen Schuss in Richtung Waldgebiet ab. Anschließend bedrohte der Unbekannte den 45-Jährigen mit der Waffe, während ihm der zweite Täter mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Anschließend stiegen die beiden Männer im Alter von etwa 30 Jahren in den VW Jetta und fuhren in Richtung der L1075 davon. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf. Laut Angaben des 45-Jährigen sahen die unbekannten Männer südländisch aus, sprachen gebrochen Deutsch und trugen schwarze Jogginghosen. Einer der Männer soll eine rote Jacke getragen haben. Der Andere trug einen auf dem Kopf zusammengebundenen Zopf sowie einen Schnauzbart.

Appell der Polizei:

Vielleicht waren Sie zur selben Zeit in der Nähe des Tatorts. Möglicherweise haben Sie einen roten VW Jetta oder Männer gesehen, auf die die Beschreibung passt und können Hinweise zu deren Identifizierung geben. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Helfen Sie mit! Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung dieser Tat geben.

+++++ 0732054 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

