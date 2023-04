Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Unfall verursacht und geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Sonntag in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.45 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem Nissan in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. An der abknickenden Vorfahrtsstraße bog der 40-Jährige nach links ab, um der Hauptstraße weiter zu folgen. Von hinten kam ein Auto. Das hatte zum Überholen angesetzt und fuhr geradeaus über die abknickende Vorfahrt weiter, um in die Schulstraße zu fahren. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Pkw mit hoher Geschwindigkeit weiter. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Der war mit einem dunklen Opel Corsa älteres Baujahr unterwegs und müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Den Schaden an dem Nissan schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

++++0731185 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell