POL-UL: (GP) Göppingen - Zeuge beobachtet Unfall

Am Sonntag verursachte ein Unbekannter in Göppingen einen Unfall und flüchtete.

Gegen 5.30 Uhr war ein Unbekannter mit einem VW in der Schützenstraße unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer des silbernen VW-Bus, Modell T5, in Richtung Poststraße fuhr. Da er wohl zu schnell unterwegs war, kollidierte er mit der rot-weißen Absperrung einer Baustelle. Anschließend schleifte er die Absperrung mit seinem Fahrzeug mit. Der Verursacher hielt daraufhin an. Als er den Zeugen bemerkte, soll der VW-Fahrer mit Vollgas über die Schützenstaße in Richtung Friedrichstraße geflüchtet sein. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) nahm die Ermittlungen zum Verursacher auf. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Hinweis:

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Dabei handelt es sich um eine Straftat und zusätzlich um moralisch vorwerfbares Verhalten! Übernehmen Sie Verantwortung für Schäden, die sie verursachen. Wer unerlaubt flüchtet muss mit Strafen, bis hin zum der Führerscheinentzug, rechnen.

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

