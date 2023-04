Ulm (ots) - Gegen 19.50 Uhr meldeten Zeugen den Brand in dem Wohngebäude in der Thränstraße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Aus dem Gebäude drang Qualm. Alle Bewohner hatten dieses bereits verlassen. Als Brandherd konnte ein verschmorter Durchlauferhitzer lokalisiert werden. An diesem kam es zu einer ...

