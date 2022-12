Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mitbewohner beklaut- Beschuldigter macht sich aus dem Staub

Kaiserslautern (ots)

Gegenstände im Wert von 800 Euro sind einem 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet gestohlen worden. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Mitbewohner. Am Morgen meldet ein 18-Jähriger der Polizei, dass vermutlich sein Arbeitskollege mehrere Tablets, Marken-Parfum sowie seinen Geldbeutel aus der gemeinsamen Wohnung in der Mozartstraße mitgenommen habe. Doch nicht nur das: Wie sich herausstellte, räumte der Dieb auch das Appartement. Auf der Arbeit sei er ebenfalls nicht wieder aufgetaucht. Der Melder vermutet, dass sich der vermeintliche Dieb mit den Sachen zurück in seine Heimat begeben hat. Die Ermittlungen laufen.|Lkh

