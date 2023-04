Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Mit Pedelec Vorfahrt missachtet

Am Montag kam es bei Ertingen zu einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto-Fahrer.

Gegen 15 Uhr war ein 85-Jähriger ohne Helm mit seinem Pedelec in der Straße Storchenschnabel in Richtung L278 unterwegs. Im Einmündungsbereich bog er nach links auf die Landstraße in Richtung Ertingen ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 76-Jährigen. Der kam von rechts und fuhr mit seinem Skoda auf der L278 in Richtung Ertingen. Der 76-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Unfall. Dabei erlitt der Radler schwere Verletzungen. Ein Notarzt und Rettungskräfte kamen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem Skoda auf 500 Euro, an dem Pedelec auf 300 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Hinweis der Polizei:

Der Fahrer des Pedelecs trug keinen Helm. Ob er sich weniger schwer verletzt hätte, wenn er einen Helm getragen hätte, wissen wir natürlich nicht. Grundsätzlich kann das Tragen eines Helms beim Fahren eines Fahrrads, E-Bikes oder Pedelecs aber vor schweren Verletzungen schützen und ist daher sehr wichtig. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema.

