POL-KA: (KA)Karlsruhe - Nach Tötung einer 36-jährigen Frau - Ehemann als mutmaßlicher Täter festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nach der Tötung einer 36-jährigen Frau am Samstagnachmittag in Philippsburg nahmen die Ermittler der Sonderkommission den Ehemann am Donnerstagabend vorläufig fest. Er steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben.

Der 36-jährige Tatverdächtige soll am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

