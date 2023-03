Polizeipräsidium Karlsruhe

Ettlingen

Karlsruhe - Schneller Ermittlungserfolg: Zwei mutmaßliche Täter nach Pkw-Aufbrüchen und Körperverletzung festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Zwei 17 und 19 Jahre alte Tatverdächtige wurden am Dienstag nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in Ettlingen vorläufig festgenommen. Zudem steht einer der Männer im Verdacht, am Montag eine Körperverletzung in der Karlsruher Innenstadt begangen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die jungen Männer am Dienstagmorgen zunächst ein Auto an der Kreuzung Sybillastraße / Türkenlouisstraße auf und entwendeten persönliche Gegenstände der Inhaberin. Beim Aufbruch eines zweiten Fahrzeugs in der Beethovenstraße beobachtete eine aufmerksame Zeugin das Duo und verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen die beiden Männer daraufhin vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen und der näheren Umgebung fanden die Polizeibeamten Aufbruchswerkzeug sowie persönliche Gegenstände aus weiteren aufgebrochenen Pkw auf.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich außerdem der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, am Montagabend eine Körperverletzung in der Kaiserstraße verübt zu haben. Der Tatverdächtige hatte einen 19-Jährigen vor der Kleinen Kirche zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert und diesen anschließend mit einem metallenen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, nachdem dieser die Herausgabe verweigert hatte. Anschließend waren der Täter und sein Begleiter ohne Beute geflüchtet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die beiden Beschuldigten am Mittwoch dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anja Hamerski, Pressestelle

