POL-EL: Meppen - Fahrzeug in Brand geraten

Bad Bentheim (ots) - Gestern gegen 15.50 Uhr versuchte eine 52-Jährige mittels Abflammgerät das Unkraut in Ihrer Auffahrt in der Straße Romberg zu entfernen. Dabei geriet eine Tuja-Hecke in Brand, wobei das eigene Carport und das benachbarte Wohnhaus leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

